Nouveau top 10 et suite à vos idées d'ailleurs je vous remercie, ici, c'est l'idée du membrequi a été retenu. A savoir un top 10 sur les jeux ou on change de personnage en cours de route !10)- Dans Jak et plus particulièrement le 3, vous serez amené à contrôler la beloutre, ami fidèle et compagnon de Jak, dans certaines phases plus axés plate-forme. Notamment la phase au dessus de la lave ou encore celle où on contrôle un missile sur de l'eau. Daxter devra même participer à une course dans le 2, Jak étant absent.9)- Dans SMG2, au cours du jeu, Luigi proposera son aide à Mario pour l'aider à rechercher les super étoiles. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire et vous pouvez tout à fait terminer le jeu sans l'aide du frangin. Mais ça fait plaisir de varier de temps en temps, Luigi à la particularité de sauter plus haut et plus loin que son frangin, en revanche, il glisse ce qui peut être un handicap. Mais les deux restent complémentaire de toute façon.- Comme pour Jak, les deux compères et ami que sont Ratchet et Clank se verront parfois séparer. Dans A Crack In Time surtout, vous incarnerez pas mal de fois Clank, devant se sortir du complexe de la Grande Horloge, et ses casse tête pas simple de prime abord. Si Clank n'est pas aussi balèze que Ratchet, il peut néanmoins se défendre contre les ennemis, voir même contrôler ses amis robot pour l'aider comme on peut le voir dans Ratchet et Clank 2 !7)- La jeune sœur de Crash à plus d'un tour dans son sac ! Parfois, durant le jeu, elle pourra aider son grand frère à récupérer les cristaux dans les niveaux. Elle pourra comme lui utiliser des véhicules spécifique comme sa trottinette, son snowboard ou encore son mini vaisseau comme dans Crash la Vengeance de Cortex. Le gameplay ne varie pas des masses par rapport au deux mais ça reste toujours sympa d'incarner la futée Coco !6)- Et plus particulièrement dans le jeu Spyro A Heroes Tail qui permet en plus de Spyro d'incarner 4 personnages. Mais ici, c'est Chaseur qui nous intéresse car lui est obligatoire durant l'aventure alors que les autres ne sont que optionnel. Durant le 3 ème monde, Spyro se fait emprisonné et c'est à Chasseur de venir à sa rescousse !Durant un long moment, on incarne Chasseur, et c'est très fun de le diriger. Il peut attaquer ses ennemis avec ses griffes, peut donner un coup de pied en sautant, une attaque que j'adore et bien évidemment, peut aussi se servir de son arc pour shooter ses ennemis à distance. C'est vraiment jouissif de le contrôler !5)- La belle féline et voleuse pointe le bout de son museau dans Arkham City. Si Batman est bien entendu le personnage que l'on contrôle en grande majorité dans le jeu, Catwoman intervient également au cours de l'aventure, elle recherche Ivy pour je sais plus trop quoi d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas refais le jeu avant de se faire capturer par cette dernière.Batman devra également la sauver des griffes de Double Face également. Bien plus tard dans le jeu, quand Batman est coincé sous les décombres, vous avez la possibilité de soit aller le sauver soit le laisser mourir et quitter la ville ce qui est en quelques sorte la mauvaise fin...La belle Cat se joue plutôt différemment de Batman, bien plus gracieuse et sexy dans ses mouvements. Les mécanique d'infiltration sont à peu près les mêmes en revanche.4)- Développé par Ubisoft, le jeu King Kong nous place majoritairement dans la peau de Jack Driscoll qui devra tout faire pour s'en sortir face au prédateur dans cette jungle hostile. Mais au cours du jeu, on laisse la place des armes à feu et des lances pour de la puissance brut.On incarne Kong ! Le grand singe de huit mètres de haut massacre ses ennemis à coup de poing ou peut même les mordre. On ressent toute la puissance du gorille et c'est jouissif, même les T Rex de l'île ne font pas un pli face à King Kong ! Autant, avec Jak on est plutôt vulnérable et faible, autant avec Kong on est quasi invincible tellement on est puissant !3)- La belle Ciri intervient également dans TW3, au centre de l'intrigue, on pourra également l'incarner durant quelques phases de jeu comme avec le Baron ou quand elle est laissé pour morte et recueillis dans une famille. Ciri maîtrise le temps et terasse ses adversaires sans vraiment de difficulté.Les phases avec elle sont plutôt sympa même si quand même similaire à Geralt. A noter que l'on affronte 4 boss quand même avec Ciri ce qui n'est pas rien, et la belle a de sérieux atout pour en découdre même si selon Geralt elle n'est pas assez forte pour affronter Imlerith toute seule...2)- Grosse surprise car je m'y attendais pas, vers la fin du jeu, on finis par incarner Jack Marston, le fils de John. En effet, à la mort de ce dernier, Jack Marston voudra venger son père de Edgar Ross, responsable du meurtre.Un véritable sentiment d'injustice et de "tout ça pour rien" se met dans la tête du joueur, ce qui fait qu'on a qune envie, c'est de lui coller des bastos à cet enfoiré de Ross ! Heureusement, justice est faite et ce salopard a eu ce qu'il méritait, le jeu nous permet ensuite de continuer avec Jack pour le plaisir.1)- Véritable tour de force de Naughty Dog de nous faire incarner l'assassin de Joel... Si la première partie du jeu est entièrement consacré à Ellie, la seconde nous fait incarner Abby, la "musclor des Wolfs" et la meilleure membre du groupe.La jeune fille n'a rien à envier à Joel niveau force, et pourra se défaire de situation ô combien désespérée... Si le gameplay est sensiblement le même que Ellie, Abby pourra plus compter sur sa force brut pour se défaire des ennemis. Tout le long du jeu, le jeu essaie de nous faire "apprécier" ce personnage et comprendre ses motivations qu'ils l'ont poussé à faire ça.Bref, un personnage malgré tout très réussi mais qui a pas mal fait couler d'encre malgré tout. En tout cas, bravo à ND pour ce tour de force, à savoir incarner un perso qu'on "déteste".Mention spéciale à MGS 2 et son personnage de Raiden.J'espère que ce top vous aura plu, à la semaine prochaine !PS :