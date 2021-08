Toujours inspiré par l'actu c'est en voyant un article sur Wild annulé, que je me suis dit eurêka ! Et si je faisais un top 10 des jeux annulés sur xbox ?N° 10 :Acheté en 2012 le studio danois Press Play n'a sorti que des jeux de merde mais il a fallu attendre qu'ils montrent cette horreur en 2015 avant que Microsoft s'en rende compte, annule le jeu et ferme le studio dans la foulée.N° 9 :Annoncé à l'E3 2003 ce MMORPG de Level5 a été annulé un an plus tard suite à des demandes incessantes de Microsoft au studio qui étaient irréalisables.N°8 :C'est à l'E3 2013 que Phil Spencer annonçait avec ce magnifique teaser la création d'un nouveau super studio réunissant des talents du monde entier pour créer des quintuple A, Black Tusk Studio. Le jeu teasé n'est jamais sorti et incapables de créer une nouvelle IP le studio deviendra The Coalition en reprenant la licence Gears 2 ans plus tard.N°7 :Annoncé à l'E3 2009 l'ami de Peter Molyneux était finalement imaginaire et c'est bien dommage, ç'aurait été marrant de voir les verts discuter avec leur télé comme des idiots.N°6 :Exclu temporaire annoncée à l'E3 2014 le jeu de Techland n'est jamais sorti. Le contenu sera recyclé en 2020 dans un pauvre DLC pour Dying Light.N°5 :Autre exclu temporaire annoncée à l'E3 2015 le jeu est annulé un an plus tard.N°4 :Encore pendant ce magnifique E3 2014 un tout aussi magnifique vaporware en CGI.N°3 :E3 2014, le jeu montré avec du gameplay aura une beta fermé, reviendra àavec une fenêtre de sortie "this holiday", jouable sur les stands dans un état vraisemblablement fini mais ne sortira jamais, Lionhead mettant la clé sous la porte un an plus tard.N°2 :Toujours annoncé à l'E3 2014 le jeu de PlatinumGames sera annulé en 2017 parce qu'il ne respecte pas le cahier des charges pan-pan boum-boum de Microsoft.N°1 :Jamais montré officiellement le troisième jeu de Mistwalker après Blue Dragon et Lost Odyssey n'a jamais vu le jour Microsoft ayant préféré aller sucer Square Enix pour FF13. Le trailer a été partagé de longue année plus tard par Hironobu Sakaguchi sur sa chaine youtube.Voilà c'est fini, c'était bien ?Et d'après vous parmi les nombreux jeux annoncés dans les conférences de Microsoft depuis un an quels sont ceux qui ne sortiront jamais ?