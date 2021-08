L'animateur Masami Suda est décédé à l'âge de 77 ans. Son travail le plus marquant fut le character design de Hokuto no Ken (Ken le survivant). Il est venu plusieurs fois en France à Cartoonist et Chibi Japan Expo. Il était membre de @janica_jp

Twitter

JVLive

Animateur depuis les années 60, il avait notamment travaillé avec la Toei pour ses plus grandes séries télé. On lui doit les génériques de Candy ou Embrasse-moi Lucile. Après avoir connu le succès grâce à Ken, il a dirigé de nombreux OAV dans cet univers, mais aussi dans celui de Samouraï Pizza Cats, Graine de Champion ou encore Transformers.Il était aussi animateur sur plusieurs films City Hunter (Nicky Larson) et Dragon Ball/DBZ (les OAV A la poursuite de Garlic et Le Combat Fratricide). Il avait également participé à plusieurs films Pokémon et à l'anime Street Fighter II - The Movie en 1994.