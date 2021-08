C'est via twitter qu'Idris Elba tease la news, il sera la voix de Knucles dans le second film de la franchise, prenant malheureusement la place de la voix officielle, ce qui sera sans doute aussi le cas pour la VF (lancez les paries).A noter que pour Tails, la voix "officielle" des jeux avait été gardé, de meme que dans la VF.

posted the 08/10/2021 at 10:31 PM by guiguif