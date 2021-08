A plague tale innocence une découverte fabuleuse, merci à la comu pour cette claque.

Cette ambiance mélancolique dès les premières heures et ce mélange avec ce stress des hordes de rats une ambiance que je dirai unique.



Pour parler du jeu en lui même c'est très couloirs certes mais ça va au bout de son idée cela marche très bien. Un peu de kraft par ci par là et très surpris par l'alchimie même si à la fin on fini par ne pas trop les utiliser, certaines capacité alchimique sont plus prioritaire que d'autre.

Pour ce qui est du lance pierre je m'attendais à un changement d'armes vers le milieu du jeu où Amicia ce fabrique un arc et des flèches ça m'a paru beaucoup plus logique surtout en utilisant l'alchimie mais aussi des soldats beaucoup plus résistant et bien armée. Ça aurais bien aussi de faire ce côté survivaliste au début ça aurais rajouté bien des choses.



Ce qui m'a choqué c'est l'absence total de bug alors que le nombre de rats est très conséquente même pas un lag mention spécial au boss final les hordes de rats sont très impressionnant.



En tous cas bravo à ce studio français qui a su nous faire transporter dans cette univers et cette ambiance incroyable. Un chef d'œuvre !



Les plus :



- Une ambiance incroyable

-Un scénario à la hauteur

-Le duo frère et sœur très touchant

- personnages secondaires très reussi

- gameplay qui marche vraiment très bien.

- L'univers et la direction artistique.



Mais :



Une IA des ennemis un peu molle.

Un poil répétitif.



9.5/10