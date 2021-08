Liste non exhaustive des grosses sorties vidéoludiques d'un mois d'Août bien plus chargé qu'il n'y paraît.

27 Août : No More Heroes 3 (Switch)

24 Août : I Expect You To Die 2 (PS4, PC)

posted the 08/01/2021 at 09:37 AM by nindo64