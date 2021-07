Ce n'est pas sans émotions que je dois vous annoncer qu'après 8 assassins, 16 ans chez Ubisoft, j'ai décidé de mettre les voiles vers de nouvelles aventures et de nouveaux défis. Je tiens à remercier du fond du cœur notre merveilleuse communauté et les incroyables talents avec lesquels j'ai eu la chance de collaborer, au cours de ces incroyables années. Merci aussi à vous, Ubisoft, pour votre confiance et les projets fantastiques que nous avons réalisés ensemble ! Au revoir pour le moment, ces années resteront inoubliables. Ubisoft a été une belle maison pour moi pendant 16 ans, et j'en suis très touché, la confiance qu'ils m'ont donnée ainsi que les opportunités, mais il était temps de faire un autre saut de la foi.

Après le départ du game director Eric Baptizat (AC Origins, AC Valhalla) et du directeur narratif Darby McDevitt (AC Bloodlines, AC Discovery, AC Revelations, AC Black Flag, AC Unity, AC Valhalla), c'est désormais au tour du directeur artistique Raphael Lacoste (AC I, AC Revelations, AC III, AC Black Flag, AC Rogue, AC Syndicate, AC Origins, AC Valhalla) de quitter l'emblématique équipe de développement de la licence Assassin's Creed au sein d'Ubisoft Montréal.Direction Haven Entertainment Studios comme la plupart de ses copains ?