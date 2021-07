La PS5 récupérer le 14 juin dernierEt je doit dire que c'est la gifle complet, surtout pour la manette qui est juste énorme, c'est la vrai next gen cette manetteEt puis les jeux forcément :Demon's Souls : une tuerie, le jeu est vraiment magnifique, le jeu est ultra fluide les temps de chargement très rapide, vraiment un gros kiff de l'avoir fait (je pense le platiné dans la foulé)Returnal : Mon coup de coeur tellement le jeu est ultra addictif et exigent, le seul problème que j'ai, c'est les session de jeu qui peuvent durée 2h d'affilé...Ratchet : La claque, c'est un film d'animation le délire, c'est juste la gifle technique que j'attendais pour un début, même si Demon Souls et Returnal sont magnifique.La dualsense : vraiment très surpris, je m'attendais pas avoir un coup de cœur avec cette manette, que je pense me faire la plupart des jeux multi sur cette console rien que pour la manette.