Outer Wilds, 12 Minutes, Stray, What Remains of Edith Finch... ces titres attendus ou déjà acclamés ont un point en commun : Annapurna Interactive, société d'édition dont l'un des plus grands talents est probablement de savoir s'entourer. Retour sur l'histoire d'un excellent recruteur de talents.Pour comprendre l’histoire d’Annapurna Interactive, il faut d’abord s’intéresser à celle de Megan Ellison...Dans quelques semaines, Annapurna Interactive partagera une série d'annonces et d'images que les amateurs de jeux indépendants ne voudront pas manquer. Le studio tiendra sa toute première conférence centrée sur ses productions vidéoludiques. L'Annapurna Interactive Showcase sera diffusée le 29 juillet à 21h. En plus d’une poignée d’inédits espérés lors de l’événement, des informations sont attendues pour The Artful Escape, Skin Deep, Solar Ash, Neon White et Stray. Un événement à suivre sur Twitch ou YouTube.