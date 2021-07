Bonsoir ! A la base, je devais faire un top 10 des meilleurs remakes mais malheureusement, je me suis souvenu que je n'avais pas assez fait de remake pour pouvoir vous proposer un top. J'en ai fais bien sûr mais pas 10, du coup je vous propose autre chose, à savoir un top 10 des séquences choquantes dans les JV, en attendant de faire un top 10 remake un jour...Et aujourd'hui, on va parler hémoglobine, mais pas que, que ce soit physique ou émotionnelle ou bien les deux, voici donc des séquences que j'ai trouvé choquante/dérangeante dans les JV !10)- Zelda Majoras Mask est sans conteste le Zelda le plus sombre de toute la série. Entre ses séquences glauque, son rapport avec la fin du monde ou encore le bruit horrible que fait Link la première fois qu'il met un masque, sans parler du vendeur de masque lui même ultra creepy....On sent que Nintendo ont vraiment voulu rendre ce Zelda "mâture" mais le pire du pire du jeu, c'est bien évidemment quand la Lune s'abat sur la Termina.. Bordel que c'est dérangeant. La musique, le bruit que ça fait etc...9)- Chef d'œuvre de Playdead, vers la fin de Inside, vous vous transformer en cette masse difforme que j'appellerai la chose. Vous défoncez tout sur votre passage, tuant tout le monde. La scène est assez dérangeante car on entend les gargouillement de la masse difforme que vous contrôlez, suivis par les cris des gens. Malheureusement, on a pas d'explication sur quelle est cette chose mais la scène est vraiment perturbante !- Call of Duty WAW est sans conteste le Cod le plus violent de la série. Entre les démembrement, les cris, la sang et la violence qui se dégage des affrontements. Ici, la Seconde Guerre Mondiale nous montre toute sa cruauté et sa brutalité. Mais si le jeu est violent de base, pour moi il ya une scène dans le jeu que j'ai trouvé particulièrement choquante, c'est la scène de Vendetta, où on se réveille dans un véritable charnier, avec une musique horriblement triste, parmi les cadavres, on voit des soldats allemands exécuté des soldats russes au bord de l'agonie. Bref ça fait froid dans le dos non ??7)- Dead Space ne fait pas dans la dentelle pour ce qui est hémoglobine mais UN passage en particulier ma quand même mis mal à l'aise. C'est la fameuse opération de l'œil.Déjà, le bruit des battements de cœur d'Isaac, l'aiguille qui se rapproche tout douuucement... Et alors si on se foire, c'est festival, bon appétit !6)- TW3 a déjà bien à lui un univers assez sombre et torturé. Mais CD Projekt ont mis les bouchées doubles avec l'extension Heart of Stone qui nous fait découvrir Gaunter de Meuré. Un personnage très intéressant mais aussi incroyablement mystérieux. Le personnage est assez dérangeant, mais c'est surtout la mort qu'il fait subir à un personnage en particulier qui m'a mis mal. Quand il s'empare de l'âme de Olgierd, celui ci pousse un cris absolument atroce dont je me rappelerai un bout de temps... Mais pas que le cris, la façon dont il se désintègre est particulièrement creepy...5)- Outlast 2 vous confronte à des fanatiques religieux. L'une d'elle malheureusement se fait kidnappé par le gourou de la secte et torturé sur un chevalet. Appareil de torture ayant réellement existé et qui consistait à étirer les membres le plus possible jusqu'à ce qu'ils se disloquent, provoquant une mort lente et très douloureuse. Le jeu retranscrit très bien cette torture abominable (un peu trop même) car entre les cris, les bruits des os qui craquent etc...C'est très perturbant.4)- La guerre c'est moche et Spec Ops The Line y échappe pas. Afin de neutraliser des ennemis retranchés et difficile d'accès, les militaires opte pour la "solution" d'envoyer du phosphore blanc, une arme chimique brûlant atrocement la peau jusqu'à ce que mort s'en suive... Déjà brutal et immoral sur des mercenaires, imaginez leur réaction quand ils s'aperçoivent qu'ils en ont dissipés également sur des civils, au grand regret du capitaine... La scène décrit et dénonce véritablement l'horreur de la guerre illustré dans cette scène absolument perturbante.3)- Une scène qui a beaucoup fait polémique en 2009 à savoir le massacre de l'aéroport engendré par les terroristes et Makarov. Le jeu permet de passer cette scène heureusement mais si vous refusez, vous assistez au massacre de civil par les terroristes. Entre les cris, le bruit des armes, les corps rampant sur le sol etc... La scène a fait énormément polémique. Dénonçant surtout que ce genre de chose pouvait arriver en vrai, et que les attentats terroristes n'étaient pas bien vu dans un JV. Bref, une scène dont on se souviendra encore longtemps...2)- Encore une scène de torture et encore sur un Outlast. Le DLC Whsileblower vous confronte à Eddy Gluskin, un dangereux psychopathe complètement taré qui veut faire de vous sa femme... En plus des corps de femmes affreusement mutilé dans son repère, celui ci vous traquera jusqu'à réussir à vous capturer.Vous vous réveiller nu et attaché à une table sur laquelle vous allez connaître l'émasculation, (vous couper les couilles en gros) par ce gros taré qui veut faire de vous sa femme. Une scène terriblement choquante, en plus de voir un pénis en gros plan sans aucun cache (plutôt rare dans le JV) et le bruit de la scie qui se rapproche de vos bijoux de famille. Brrr quelle horreur ils ont fait fort Red Barrels !1)- Difficile voir impossible pour moi de choisir une scène en particulier. TLOU 2 est sûrement le jeu le plus violent et le plus dérangeant qu'il m'est était donné de jouer pour l'instant. Que ce soit les morts du personnage, des PNJ ou encore des séquences choquantes dont le jeu use dans tout le jeu, il mérite la première place. Le jeu a été souvent critiquer pour son extrême violence jugé trop réaliste et dérangeante. L'œuvre de ND est noire et d'une violence aussi bien physique que émotionelle. Bref, je vous laisse voir ça en vidéo. Attention par contre ça spoil !!!Voilà j'espère que ce top vous a plu, hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle moment vous ont choqués ou déranger dans cette liste ou ailleurs ! A la semaine prochaine si je peux pour un prochain top !