Alors que le jeu est desormais disponible dans sa version PS5 et SX (et "gratuit" avec le PSN+ du mois de Juillet), nous apprenons qu'Asobo sortitons le jeu en edition physique sur les 2 supports Next-Gen le 19 Octobre.

posted the 07/06/2021 at 06:43 PM by guiguif