Vu le prix annoncé de la OLED (349 €), on peut s'attendre à une baisse du modèle Vanilla, voir une progressive substitution du nouveau modèle sur l'ancien.A noter que entre la Oled Bleu rouge et la vanilla bleu rouge qui ont la même gueule, on va avoir un paquet de ratés à Noël par des parents, c'est qui qui vous le dit....Et pour le reste... Le même matos ! Va se poser la question de l'autonomie avec un écran et des haut parleurs forcément plus gourmands, mais pas d'info pour le moment.