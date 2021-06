Après avoir été le premier a évoquer l'extension de Ghost of Tsushima avant que d'autres insiders valident l'information et apportent des précisions sur les réseaux sociaux et le forum Resetera, Dealer Gaming (comme Shpeshal_Nick, il est principalement focalisé sur l'actualité Xbox mais arrive par moment à avoir de bonnes informations sur PlayStation...) annonce que Sony est en pourparlers avec Arc System Works à un stade avancé pour un rachat.Si évidemment pour l'instant rien n'est officiel, l'acquisition d'Arc System Works a quand même du sens, surtout depuis que le géant japonais s'est offert l'EVO et s'investit dans l'eSport. Enfin, la maison-mère Sony Group Corporation veut mettre de plus en plus en avant les licences venant du monde de l'animation. Les synergies sont donc parfaites. D'ailleurs, une récente rumeur parlait d'un nouveau jeu My Hero Academia (une licence que Sony détient via Funimation et exploite déjà avec un jeu mobile) par... Arc System Works. Coïncidence ? Wait and see (et n'oubliez pas les pincettes).