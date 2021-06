(Plusieurs modes visuels : Performance, Qualité -Graphics-, Équilibré -Balanced-.)

Metacritic 77%

IGNFrance 8/10

Millenium 80%

JVLive 15/20

( 11 Positives / 4 Mitigées / 0 Négative )Encore une fois, Nippon Ichi Software nous prouve qu’il maîtrise parfaitement le genre et qu’ils arrivent à le modeler pour l’adapter à leur univers décalé. Disgaea 6 est un excellent jeu qui peut nous occuper pendant des centaines d’heures si l’on adhère à cette volonté de constamment faire grandir son équipe. Souffrant de quelques lacunes au niveau de l’optimisation graphique, cela n’est finalement qu’un petit grain de sable dans cet engrenage bien huilé. Le fait que le studio cherche aussi à simplifier l’accessibilité de son titre aux nouveaux venus est à souligner même s’il faudra prendre son mal en patience pour maîtriser parfaitement le gameplay. La saga facilite son accès sans pour autant perdre en intérêt pour les plus grands connaisseurs.Disgaea 6 Defiance of Destiny arrive enfin chez nous et l'attente en valait la peine puisqu'on se retrouve avec un bon Tactical-RPG rempli de référence et d'humour. Bien que l'histoire ne soit pas monumentale, on appréciera la découvrir en compagnie de ce jeune zombie et ainsi connaître les secrets de l'Ultra-Réincarnation. Du point de vue gameplay, si on aime les tactical-rpg, on ne sera pas trop déboussolé et on pourra accrocher. Dans le cas où vous ne seriez pas coutumier du genre, il peut être une bonne porte d'entrée dans ce genre de RPG avec son style cartoon voire plutôt manga/anime. Par contre, il est important de savoir dans quoi vous mettez les pieds, car Disgaea est une licence qui vous demandera de farmer pendant des heures, et même si celui-ci le facilite, Disgaea 6 reste un jeu où farmer est la partie la plus importante.Disgaea 6 est un très bon cru pour les amateurs de RPG tactiques funs et complètement décalés. Les fans de la licence seront ravis et trouveront ici une excellente suite, particulièrement drôle. Statistiques démesurées, propos loufoques, situations cocasses et combats stratégiques, tout y est. Reste que la partie technique a tendance à tirer la langue dès que l’on joue avec les modes graphiques, la seule ombre au tableau. Les non-initiés pourraient également reprocher au soft son manque de clarté avec ses chiffres à rallonge et son énorme contenu. Mais bon Disgaea reste Disgaea et franchement, on aime ça.