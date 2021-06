L'attente est folle. Alors que les "scalpers" se sont déjà attaqués à l'édition collector de Metroid Dread qui inclut artbook et steelbook dès la semaine du Nintendo Direct alors que le jeu ne sort qu'en octobre prochain, on apprend maintenant que du coté de la Wii U la console voit sur son Nintendo eShop apparaitre les jeux Metroid en top tendance, avec Metroid: Zero Mission, Metroid Fusion et Metroid Prime Trilogy en tête des ventes sur la plateforme.Je dois avouer que de mon coté, je me suis remis à jouer à Super Metroid pour la 3e fois (la dernière fois c'était sur la SNES Mini, cette fois c'est sur le Switch Online)