le trailer japonais pour ceux qui l'auraient loupés. Il s'agit plus ou moins d'une version extend apportant un peu plus de scène de Gameplay que notre vidéo Européenne.Pour ceux qui veulent voir le jeu tourner, Vous avez le gameplay du treehouse qui viens en montrer un peu plus sur les mécaniques du jeu et atteste un jeu capé a 30 fps tenant bien la route.bref, avec cette petite dingouze et le arise qui se pointe en septembre, les fans de jrpg sont plutôt bien armé pour finir l'année, et ça c'est cool