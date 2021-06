Avant le N-Direct de cet après-midi (à quelle heure déjà exactement ?) moi c'est très simple, en bon gros moutons je veux:Absolument:- Trailer Pokémon D/P remake pour voir le fameux "upgrade graphique" (des récents leak)- Trailer Légendes Pokémon: Arceus (c'est même pas une option)Je dirais pas non:- La Switch Pro- Trailer et titre de Zelda BOTW2- Season Pass d'Hyrule Warriors dispo après le N-Direct (très probable)J'y crois plus:- Trailer Pikmin 4Et vous ?