L'histoire de Kisara et Dohalim les deux nouveaux personnages de Tales of Arise a été révélée, ainsi que leurs artworks.Kisara (CV: Ikezawa Haruna) est une Dahna qui croit en la coexistence entre les peuples Dahna et Rena. Elle est incroyablement forte et possède la plus grande capacité physique parmi les soldats employés par le mechant Dohalim. Elle utilise également des armes et des armures fabriquées par les Rena.Dohalim (CV : Kase Yasuyuki) est un Rena excentrique et amical envers les Dahna. Il est un noble parmi les Rena. De plus, il a une grande connaissance des arts. Cela inclut la poésie, et il possède une sorte de collection d'antiquités.Dohalim et Kisara rejoignent le casting de Tales of Arise aux côtés d'Alphen, Shionne, Rinwell et Law, déjà révélés.Tales of Arise sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC le 10 septembre 2021.