La question, elle est vite répondue comme dirait l'autre.A noter que Lisa Su, la patronne du fabricant américain de semi-conducteurs, microprocesseurs et cartes graphiques avait confirmé pour la énième fois que la console de Sony était RDNA 2, tout comme les Xbox Series X et Xbox Series S, lors d'une conférence au Computex 2021. Mais sur les réseaux sociaux, elle avait été insulté de menteuse par certains joueurs, dont même un insider... C'est dire où le pseudo débat peut aller loin encore maintenant.

posted the 06/10/2021 at 09:45 PM by altendorf