Pas de troll (j'ai la console, argument imbattableUne année entière sans exclusivité de taille ? Non car bon comme dirais Aya Nakamura, "entre nous y'a un fosseyyyyy"Sincèrement j'ai jamais vu une aussi longue période merdique en terme de "non jeu" de la part d'un des "Big 3" du jeux-vidéo, car ça traine depuis la Xbox One quand même. Alors oui il y a le gamepass, mais en quelques mois d'abonnements on a vite fais le tour.... Et évidemment ils ont clairement pas la production d'un Netflix et peuvent pas fournir du neuf (de qualité) avec un rythme soutenu donc bon...Alors oui ça achète des studios, mais au final il y a que dalle et depuis le temps, c'est clairement pas normal.Et maintenant on a l'habitude avec l'E3 ils vont encore promettre du bullshit et au final y'a Nintendo et Playstation qui vont passer en simultanée avec des States of play et Nintendo Direct qui vont retenir toute l'attention des gamers...Rien que là, on compare les jeux exclus' PS5 et Xbox Serie X, mais du côté de Microsoft c'est juste pas possible surtout qu'ils ont rien branler les 2 dernières années de la Xbox One. La PS5 a déjà sortie 4/5 exclus de poids quand même...