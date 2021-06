La base de données Steam a répertorié une Beta fermé de Babylon's Fall, ce qui suggère que PlatinumGames se prépare à une annonce très prochaine.Rien n'a encore été annoncé par Square Enix, mais étant donné que cela fait un moment que nous n'avons pas entendu parler de Babylon's Fall et avec l'E3 2021 qui arrive à grands pas, nous pourrions bien avoir quelque chose.Le jeu est pour l'heure toujours prévue sur PS4 et PC.

posted the 06/02/2021 at 11:27 AM by guiguif