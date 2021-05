Mine de rien, L'E3 2021 c'est dans plus très longtemps et un Insider Zippo de son nom toujours bien renseigné quand il s'agit de Nintendo, il avait notamment fait fuité Paper Mario Origami King aurait une petite idée des jeux que Nintendo balancerait à cet E3. A prendre avec d'énorme pincette car rien de confirmé !!!



D'après lui donc :



- Un nouveau Metroid 2D par Mercury Steam (à qui on doit Samus Return) Et depuis le temps que c'est en rumeur, il serait peut être temps non ?



- Nouveau DK 2D par la team de Super Mario Odyssey et qui paraîtrait en fin d'année. Ça serait pas un Country par contre car Retro est occupé sur MP4, le jeu avec des "pneus" ça serait donc lui



- Super Mario Party 2 en septembre ou octobre de l'année. Grosse nouveauté, possibilité de créer ses propres plateaux de jeu !



- Un nouveau Fire Emblem OU un remake



- Detective Pickachu 2



- Un gros trailer de BOTW 2 mais une sortie au printemps de l'année prochaine...



- D'autre remaster HD de Zelda. On parle de TP et Wind Waker



- La grosse annonce de cet E3 serait un nouveau Mario Kart MAIS il pourrait tout aussi bien s'agir d'un DLC pour Mario Kart 8 qui se vend toujours très bien. Même si Zippo pense quand même à un nouvel épisode. Ça serait la Big annonce de cet E3 et ce Mario Kart "9" devrait sortir en décembre ou janvier



Nintendo dévoilerait la Switch Pro qui sortirait l'année prochaine pour accompagner le nouveau Zelda...



Bref, ya du plausible mais des trucs un peu moins (j'y crois absolument pas à Mario Kart 9 par exemple)



Vous en pensez quoi vous ?





Je rappel qu'il ne s'agit là que de spéculation pure et simple et rien ne dis que tout cela soit vrai...