Resident Evil est une série que j'affectionne particulièrement et malgré des combats de boss d'anthologie, il faut aussi avouer qu'elle se traîne quelques boulet que je m'empresse de vous parler aujourd'hui. Mais pour changer un peu des tops 10 traditionnels, voici cette fois un flop 5 et un top 5 des boss de Résident Evil ! Pas intéressant, design moisi ou carrément anecdotique, ou au contraire carrément épique, design monstrueux ou flippant et fun à combattreFLOP :5)- Un boss que l'on rencontre dans la deuxième partie du jeu, et il faut avouer qu'il est pas terrible. En plus de gâcher pas mal de vos munitions, celui ci ne fera pas autre chose que de faire des aller retour non stop sans vraiment chercher à vous toucher, il faudra juste l'éviter ce qui ne sera pas bien difficile. Et c'est ça tout le long...Chiant, peu intéressant et inutilement long donc...4)- Ouais, j'avoue je n'ai pas aimé ce boss alors que j'adore ce jeu... Je trouve son design totalement moisi avec son œil ridicule... Puis le combat n'est pas extraordinaire non plus, et peu intéressant. Le boss est aussi pas très coriace, même si il faudra faire attention quand il nous jette des trucs dans la tronche...3)- Appelons un chat un chat, bien que le Tyran pète la classe, le combat est franchement nul... Quelques coups de magnum on nous envoie le lance roquette et au revoir le Tyran... Il faudra faire attention quand il nous charge mais c'est tout et c'est pas bien difficile. Ce monstre est culte oui, mais son combat est tout moisis quand même non ?2)- On peut pas du tout le considérer comme un boss en fait... Dans le remake par exemple, il est super bien fait, et est impressionnant mais il faudra juste l'esquiver, gauche droite gauche droite, tirer dans un bidon explosif et bye bye le croco... Quel gâchis...1)- Ce boss est sûrement le pire des boss tout RE confondu... N'ayons pas peur des mots, il est tout simplement honteux et ce alors que c'est le boss final. Juste à spammer avec votre flingue cette immonde masse de chair et au revoir... Ludiquement et en terme de challenge c'est zéro, ce boss est tout simplement nul à chier !!!! Capcom ont vraiment chier dans la colle pour le coup...TOP 5 :- 5)- Le chef du village de la secte illuminados est l'un de mes boss préféré du jeu. Redoutable, surtout en pro, il a beaucoup d'attaque pas évidente à esquiver, et surtout il est très agile dans sa seconde forme ce qui fait qu'il est pas évident à toucher. Il peut également nous OS si on fait pas gaffe, bref un très bon boss !4)- Alors là, c'est du lourd celui là ! Il m'a bien fait galère en pro, je le trouve super fun à combattre en plus d'avoir un design ultra réussi, c'est simple il est super bien fait ! Mieux vaut garder ses distances avec lui car il fait pas de cadeau ! Capable de vous tuer en deux coups en pro, il est vraiment pas simple même si après a force ça passe. Un excellent boss et bien costaud en plus le bougre !3)- Un boss redoutable et qui pue la classe encore une fois... En plus d'être votre "bête noire" durant une bonne partie du jeu, vous l'affronterez en tant que boss final (Leon seulement) à la toute fin. Et le combat est pas simple. L'arène est ridiculement petite et les attaques du Tyran sont monstrueuse, gardes ses distance sera primordiale. De plus, il faudra faire attention à son attaque qui nous OS si on est sur sa trajectoire, et vite tirer sur son cœur pour le stun. Un boss qui demande beaucoup d'esquive, et de réflexe pour être vaincu.2)- Mon boss préféré du jeu RE7 est l'un de mes boss préférés tout RE confondu. Elle répond parfaitement au cahier des charges d'un boss que j'attend d'un RE. Elle est dégueulasse, le boss le plus immonde tout RE confondu, design flippant, monstrueux et surtout très très coriace cette saloperie, en Survie j'ai dû m'y reprendre pas mal de fois avant de la buter et croyez moi j'ai presque poussé un cri de joie quand je l'ai battu tellement elle m'a fait suer... En plus, l'arène est top dans la serre, il faudra jouer à "cache cache" avec elle pour pas qu elle ponde ses insectes, et parfois elle bondis sur le joueur par surprise avant de repartir se planquer. Bref, une belle saloperie mais un excellent boss, avec le recul, ça aurait dû être elle le boss final de ce jeu très clairement...1)- En plus d'avoir la palme d'or du meilleur monstre tout RE confondu, il a aussi le prix du meilleur boss des RE pour moi. Il pue la classe, il est redoutable, monstrueux, épuisant pour les nerfs, c'est l'antagoniste le plus culte de la série avec Albert Wesker.Lui c'est pas une partie du jeu qui vous harcèle, mais tout le game, imprévisible la première fois qu'on joue à RE 3, il va vous faire chier comme jamais !! C'est une arme de destruction massive, envoyer par Umbrella pour éradiquer les Stars une bonne fois pour toute ! Un sac à PV badass comme jamais et votre pire cauchemar de toute la série !! Je sais pas ce qu'il vaut dans le Remake mais en tout cas sur Ps1 je fais encore des cauchemars... X)J'espère que ce top/flop vous aura plus et si vous apprécier cet autre concept (j'avais décidé d'être original cette fois) concept que je reprendrai sûrement dans le futur. Et vous alors ? Votre top/flop 5 ça donne quoi ??A samedi prochain pour un nouveau top pu flop ou bien les deux qui sait