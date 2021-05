Gamergen

En effet, Level-5 a annoncé L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires - Édition Deluxe Plus, uniquement au Japon pour le moment et toujours sur Switch. Mais à quoi correspond donc ce « + » annonciateur de nouveauté ? Eh bien,, qui va par ailleurs être rediffusé dans l'Archipel, et de pouvoir switcher entre elles et celles de base. Pour les joueurs ne désirant pas repayer 4 950 ¥, un DLC pourra être acheté sur l'eShop, sans plus de précision.La date de sortie japonaise de L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires - Édition Deluxe Plus est fixée au 8 juillet, reste à voir si Level-5 et Nintendo prendront la peine de diffuser ce « contenu » additionnel dans le reste du monde.