j'ai essayé Tales of Berseria pendant 6 heures, mais mince, qu'est ce que c'est nul.



Entre les persos detestables, le jeu schyzophrène dans son ton (on a une héroïne sociopathe et une sorcière débile), des saynètes bien trop longues, une écriture digne d'un mauvais anime d'heroic fantasy, un design d'un gout douteux(la tenue de Velvet...) et surtout un système de combat de merde, contre intuitif et limité (merde, les combos sont toujours le même bouton, là où la logique d'un jeu à combo est de varier les attaques) et surtout avec un ciblage et une camera de l'enfer, c'est injouable.



Sans oublier que le jeu se traine, on commence avec 2heures de jeux où on a que des cinematiques chiantes et 2,3 combats de tuto. Et au bout de 6 heures, on a que 2 persos jouable et on est dans le premier donjon qui est chiantisimme.



On est très loin de Tales of Vesperia qui sur une durée similaire, on avait fait 3 donjons mieux construit, on avait 4 persos bien plus appréciables et bien plus de variétés dans les combos. Comme quoi, il y a pas besoin de jouer longtemps à un jeu pour se faire un avis dessus, un bon jeu te fait rentrer dedans dès le début.



Ah et oui, l'OST oscille entre le transparent et le catastrophique (le thème de la prison qui vrille les oreilles)



Et quand je voit qu'on me dit que Velvet est un perso bien écrit et mature, on dirait un mélange de Lighting et Hope, la cata... C'est une ado emo incapable de reflechir 2 seconde

Et Magilou, magilou, mais tuez moi ce perso.



Et le pire, c'est que j'ai commencé le jeu en me disant "ça sera forcement mieux que Shining Resonance, le jeu n'a que son OST et son gameplay pour lui" mais en fait non, l'OST et le gameplay sont beaucoup moins bons et l'histoire est tellement mal écrite et schyzophrène que c'est encore moins bon que que Shining Resonance qui assumait de l'autoderision en se prenant très rarement au serieux.



Il n'y a que Neptunia dans les JRPG qui a réussi a me faire dropper un JRPG à cause de sa nullité (les autre fois c'était par manque de temps ou parce que j'avais trop de jeux à faire), c'est dire à quel point je trouve Ce tales of nul.



J'ai pas mal gueulé sur Tales of Arise car ça ressemblait pas à du Tales of en apparence, mais vu la catastrophe de Berseria, changer les chose est nécessaire vu à quel point rien ne va dans le jeu.