«C'est le plus beau jeu vidéo jamais créé. Période », a écrit Murray, qui a récemment rejoint Insomniac du studio Xbox Perfect Dark The Initiative . «Ce ne sera pas éternel, bien sûr, mais le 11 juin, je soutiens à 100% cette déclaration. Et je dis que n'avoir eu littéralement aucune part à le faire, juste observer avec admiration depuis mon retour à @insomniacgames. #superbe"



"J'ai joué au jeu à la maison sur mon 77 ″ OLED", a écrit Stevenson . «C'est le plus beau jeu vidéo que j'ai jamais vu. L'équipe a réussi à créer un chef-d'œuvre pour la PS5. »

D'après l'un des anciens développeurs du studio Xbox, Initiative (Perfect Dark),Drew Murray, qui a rejoint insomniac il y pas longtemps, affirme que le nouveau bébé de Insomniac est le plus beau jeu à l'heure actuelle.Et on veut bien le croire avec le dernier trailer qui a mi une grosse baffe et l'une des rares claque next gen. (après 5 mois, enfin ! ).On retrouvera une nouvelle séquence de gameplay demain pour le state of play qui lui sera consacré mais aussi avec la présence de jeux indés.