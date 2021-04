Bloodborne est sûrement un des jeux de la gen précédente pour moi, à tel point que je me suis refais une run ya pas longtemps en NG+5, la maîtrise du jeu est quand même assez incroyable MAIS je suis pas là pour en faire un test mais bien pour vous présenter les boss qui sont pour moi les plus difficiles. J'en ai nommé 10, évidemment(même si bon, le jeu est sortit en 2015...)Alors, quels sont les boss qui m'ont le plus faire rager ? Réponse tout de suite !10)- Un boss qui de prime abord n'a pas l'air si compliqué MAIS ses saletés d'araignées et ses attaques magiques font très très mal ! Surtout son AOE (Area of Effect pour ceux qui savent pas ce que c'est) Une attaque qui couvre une large zone quoi.Rom est encore pire dans les donjons Calices avec une zone de combats plus petite.9)- Premier boss du jeu et premier obligatoire, le premier vrai frein de Bloodborne. Celui qui va nous permettre de soit continuer le jeu soit abandonné car on n'a pas les mécaniques. C'est vraiment le boss "tuto" et premier véritable obstacle comme je l'ai dis. Il est agressif, tape fort et rapidement et franchement pas simple à esquiver !Les contres et la boîte à musique aide particulièrement contre lui, et c'est pas plus mal vu le bestiau !8 )- Boss uniquement disponible dans une zone annexe à savoir le château de Cainhurst, le Martyr Logarius est le genre de mec pas sympathique du tout et qu'à franchement pas une gueule de porte bonheur ! Le combat se déroule sur un toit ou déjà il ne faudra pas tomber car sinon c'est Game Over, mais en plus de ça, le boss ne cesse de nous harceler avec ses attaques tête chercheuse, sa genre de faux difficile à esquiver etc... Un boss qui requiert beaucoup de patience pour pouvoir être vaincu.7)(Donjon Calice)- Cette horreur a quatre bras ma bien fait péter des câbles, dans sa version Calice uniquement. Celle de base étant assez simple. Déjà, l'arène est bien plus petite, ce qui fait que ses attaques vous toucheront bien plus facilement. Elle balaye l'arène de ses grand bras, et surtout à une attaque qui vous One Shot quand elle saute, et qui est vraiment très difficile à esquiver. De plus, c'est un sac à PV...6)- Un boss uniquement disponible en donjon Calice, et bordel il est bien hard. Il a beaucoup d'attaque qui sont difficiles à esquiver, il fait très mal, tape rapidement et fort. Et au fur et à mesure que l'on grignote sa barre de vie, il attaquera bien plus rapidement et surtout bien plus fort, déclinant son genre d'épée en deux.5)- J'ai hésité entre lui et le chien de feu pour la cinquième place mais honnêtement ce monstre odieux a été pire pour moi. Il fait des attaques de foudre, fait horriblement mal et peut vous tuer en quelques coups seulement. De plus, il a une barre conséquente en terme de vie et lorsque vous êtes pris dans son enchaînement, c'est la mort assurée. Il ya un glitch qui permet de le tuer sans rien faire en lui lançant des poignards empoisonné et attendre qu'il meurt. J'ai failli y remédier à ce cheat mais j'ai porté mes couilles et la affronter à la loyale. Mais bordel, j'en ai suer !4)- Encore un boss de donjon Calice, décidément ! Un boss assez impressionnant, et vraiment difficile. Il est tellement hard qu'il peut dropper une des gemmes les plus rares du jeu à savoir "gemmes sanglante des abysses un truc comme ça". Il attaque avec ses énormes bras, ses pattes qui peuvent vous écraser si vous vous trouver en dessous. Mais surtout, il est d'une telle agressivité qu'il est très difficile de l'attaquer sans se prendre un coup. Une déclinaison de ce boss avec un ver géant qui lui sort de la tête apparaît parfois, ce qui le rend encore plus dur...3)- Le boss final du jeu, bien plus difficile que la Présence Lunaire qui est le véritable boss final même si optionnel. En gros, c'est Gascoigne mais en bien plus balèze. Sa faux fait d'énorme dégât, ses rafales de vent sont difficiles à esquiver et aller au CAC avec lui relève du suicide. Le mieux c'est de rester à distance et spammer les contres contre cette brut. Ou alors se la jouer kamikaze et tenter tant bien que mal d'esquiver ses coups qui sont dévastateur !2)(DLC)- Cette horreur sans nom est l'un des véritables obstacles de ce DLC et le deuxième boss le plus hard du jeu pour moi. Déjà redoutable en première phase, il le devient encore plus dans la deuxième avec son épée du clair de lune. Il ne cesse de vous attaquer et la fenêtre pour lui infliger des dégâts est très réduite. Beaucoup de joueurs n'ont pas pus continuer le DLC à cause de lui, et honnêtement ça a failli m'arriver mais quel combats bordel ! Dur certe mais aussi incroyable !Mention Honorable- A failli avoir la première place, voilà pourquoi je la place dans la mention Honorable. Cette pieuvre avec des genres de nouilles sur la tête est un véritable cauchemar. Elle a pas l'air comme ça mais bon sang ce qu'elle est difficile !!! Ses attaques sont pas évidentes à voir à cause de ses tentacules, elle a une attaque ou elle nous fonce dessus sans prévenir, et qui OS. Je suis mort de nombreuses fois à cause de cette foutue attaque. Et surtout, ses tirs laser que tu te prend une fois sur deux. Elle m'a tellement casser les noix que je l'avais surnommé EBRIPÉTASSE !!1)(DLC)- Bah oui... Qui d'autre franchement que cette immondice aurait pus prétendre à la première place ?? Le boss final du DLC est le boss le plus difficile de tout le jeu et surtout l'un des boss les plus hard que j'ai fais dans toute ma vie de gamer. J'en ai presque chialer quand je l'ai battu la première fois après plus de 30 try ! Ses attaques sont dévastatrice, de près comme de loin. Son genre d'arme chelou est très difficile à esquiver, et sa deuxième forme est une horreur sans nom. Quand je le bats, je suis toujours à moitié mort, sans potions et épuisé. Une telle agressivité est assez dingue, et la manette a failli voler plus d'une fois mais vu le prix je me suis abstenu. Bref, lui numéro 1 et personne d'autre ! Ah Kos ou Kosm comme le disent certains... A tu entendu nos prières ? A nous joueurs ??- Ils ont failli intégrer la liste les voici :- Monstre Affamé (Pas aussi redoutable que ça)- Lady Maria (Trop simple avec les contre mais quand même assez balèze)- Chien de Feu (Très dur mais le monstre odieux est au dessus pour moi)- Laurence (Plus un gros sac à PV que réellement difficile, même si dans les NG + élevé c'est une horreur)Et vous, votre top 10 ? Hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! A samedi prochain pour un nouveau top (normalement)!