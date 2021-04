Tests

19 Avril 2011

“Now, you're thinking with Portals”



Mon article originel

La face cachée d'Aperture Science

Portal à deux





Une fin magistrale

Spoiler :



Tout ce qui se passe dans cet ending est tout bonnement lunaire dans tous les sens du terme. Avec ce coup final porté en direction de la Lune et filant (littéralement) à la vitesse de la lumière. Aspirant dans l'Espace un Weathley devenu hors de contrôle, et manquant de peu de nous aspirer avant de se faire sauver in-extremis par une GlaDOS qui aura repris possession de ses moyens. Cette dernière en profitera pour nous faire ses adieux, nous révélant une facette plus humaine de sa personnalité.



Mais le plus dingue arrive juste après, avec ces tourelles dans l’ascenseur qui commencent par nous mettre en joue pour ensuite se mettre à chanter. S'ensuivit un véritable opéra de tourelles défilant sous nous yeux pendant que l'ascenseur continue de monter, et qui me fait frissonner encore aujourd'hui. Puis l'excellente musique de crédits se lance, nous laissant le temps de nous remettre de nos émotions jusqu'à la scène post-générique aussi drôle que touchante. Nous montrant Weathley et d'autres processeurs qui dérivent dans "L'ESPAAAAAAACE !"

Conclusion

Comme dans l'opus précédent, le gameplay repose essentiellement sur lequi sera notre seule et unique "arme" du jeu. Grâce à lui, on peut d'abord fairedes objets tels que des cubes, tourelles et autres dans le but de progresser dans une salle de test ou activer un interrupteur. Et surtout créer desen fixant un point d'entrée et de sortie représenté par un portail orange ou bleu. Selon l'usage imposé par les salles, il nous permet de littéralementafin de se frayer un passage défiant toute loi de la physique moderne. En parlant deelle sera mise à contribution pour la principale nouveauté de gameplay que sont les troisChacun d'eux est identifiable par sa couleur et à sa propre particularité. Lebleu fait rebondir tout ce qui atterrit dessus ou en est imprégné, nous inclus. En fonction de la hauteur ou de la vitesse à laquelle on arrive sur ce gel, on peut rebondir assez loin ou assez haut. Leorange quant à lui, nous fait accélérer sur son passage. Idéal pour prendre de l'élan. Le dernier d'entre-eux est lequi une fois aspergé sur la surface voulue, permet de créer des portails dessus.Pour le reste, il y aussi lesou plutôt lessi je devais reprendre les termes du jeu. Que l'on peut dévier grâce à des portails ou cubes spécifiques vers un interrupteur ou des malheureux robots. Vient ensuite lespermettant de créer un chemin ou un mur qui ne s'arrêtera pas tant qu'aucun obstacle ne lui fera face. Et enfin le, une colonne de lumière bleue nous faisant flotter dans le sens de celle-ci.Un gameplaydonc, qui est servi par und'une inventivité rare et parfois bien tordu. Exploitant parfaitement tous les éléments suscités. Chaque salle nous pousse à nous creuser les méninges un peu plus dans le but de placer les portails le plus intelligemment possible. Et il n'y a pas forcément une seule manière d'y arriver pour peu qu'on ait assez d'imagination. Un véritableen somme.Dans cet opus, leprend une toute autre dimension, au sens propre comme au figuré. Avec un environnement divisé en trois grandes parties représentant chacune une époque et un personnage clé du jeu.La première rend hommage auxavec une « chasse à l’homme », ou devrais-je dire uneentre l’héroïneet la plus cynique que jamaisLa seconde qui est ma préférée, se passe dans lesnarré paret ses conseils (pas toujours) avisés. La troisième et dernière partie est à l'image de notre ancien compagnon de voyage du début. Couard mais tellement attachant, et qui aura légèrement pété les boulons et son égo entre-temps. On se sent beaucoup moins seul qu'auparavant avec des personnages aussi hauts en couleurs, aussi bienen VF, etUne traverséeà travers les âges que j'ai trouvée excellente aussi bien en termes deque de. Avec notamment ledu centre qui évolue au fil des chapitres, et donc des époques. On en apprend aussi davantage sur ledu centre en lui-même. Comment sont fabriqués les robots, d'où vient la neurotoxine, les différents gels et etc.Ladu jeu le rend très bien d'ailleurs. À la fois assez épuré mais aussi suffisamment détaillé selon les zones qui peuvent être très vastes. À certains endroits on sent que les décennies ont passées avec laqui a pris le dessus sur les ruines d'un centre vieillissant. Ce qui m'amène à dire que sur le plan visuel,s'en sort plutôt bien encore aujourd'hui. Avec une excellentedes décors et objets que l'on devait à la première version du moteurAutre grande nouveauté de cet opus, l'arrivée d'un. Qui pour moitant je l'avais trouvé fun et bien géré. Jouable enouselon le support, on y incarneouDeux robots déjantés et inséparables qui ne peuvent rien faire l'un sans l'autre. Robots qui pourront interagir mutuellement par le biaisdiverses, en plus d’êtresur l'aspect cosmétique.On aura le choix entre un certain nombre decontenant plusieurs salles de tests chacun. Tous les éléments de gameplay du jeu y figurent. Gels, lasers, ponts de lumière, rayons tracteur et etc. Nécessitant une bonne connaissance des mécaniques du jeu de base avant de se lancer. Mais vaut mieux ne pas trop se reposer sur son coéquipier (ou inversement) car chacun aura unepour l’accomplissement des salles de test toutes aussi tordues qu'en solo.Dans une mode coop quel qu’il soit, une bonneentre les coéquipiers est la clé de la réussite. La tâche était déjà simplifiée à l'époque avec la présence par défaut du chat deetsurLe vocal étant à privilégier car c'est toujours plus simple d'énoncer de vive voix, les actions à faire à un moment précis plutôt que de basculer à chaque fois par l'écrit. Surtout pour un tel jeu où ladoit souvent être irréprochable. En plus de cela, le jeu intègre plusieurs systèmes dont unpermettant de voir ce que voit l'autre en direct. Et unpour montrer tout ce qui pourra être utile à la progression. Comme un interrupteur à actionner, ou un portail à placer sur un mur désigné. Difficile d'être pris au dépourvu à moins de vraiment le faire exprès.Si ce Portal 2 m'aura marqué comme peu de jeux avant et après lui, ce n'est pas seulement grâce à tout ce dont j'ai déjà parlé. C'est en très grande partie grâce à sonriche en surprises et en émotions, qui conclut avec maestria cette aventure. Pour en parler plus en détails je suis obligé deÀ ceux qui ont fini le jeu ou les plus curieux, il faudra mette en surbrillance les lignes qui vont suivre.Pour ceux qui souhaiteraient voir ou revoir cet ending en entier c'est