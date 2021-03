Il semblerait qu'Activision joue au coup de dés concernant les patch Next-Gen de ses jeux.Apres la totale gratuité du patch next-gen de Crash Bandicoot 4, on apprend que celui de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sera payant sauf pour les acheteur de l'edition Deluxe. Pourquoi ? On en sait rien.En effet si vous avez acheté l'edition demat standard sur PS4 et Xbox One il faudra payer 10 euros pour acceder a la version PS5 et SX. Mais si vous avez l'edition Xbox One physique il faudra.... racheter le jeu complet sur SX, ce qui ne sera pas le cas de la version physique PS4 ou il vous sera juste demander les 10 euros pour debloquer la version PS5 (que celui qui dit vive le demat aille se faire cuire les miches).