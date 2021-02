Je propose, si ça vous intéresse, quelques parties de Mario Kart 8 Deluxe à partir de 14 H (si l'horaire convient pas, dite le, vous pouvez dire les horaires qui vous conviennent le plus, et le jour qui va avec, on peut trouver un moment pour essayer d'avoir le plus de membre possible)J'en profite pour remercier encore une fois Jowy14de m'avoir offert gentiment 3 mois d'abonnement Online (je vais pouvoir refaire d'autres parties avec des membres durant les vacances scolaires, si ça intéresse toujours avec pourquoi pas aussi Smash Bros).Mon code ami : SW-3081-0664-7334Si ça intéresse certains, mon PSN : GourryNicolasJamais deux sans trois (un dimanche, il y a plus de chance que ça puisse intéresser), on sait jamais sur un malentendu