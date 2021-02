2 gros jeux Nintendo, ARMS et Xenoblade 2, dont leur développement avaient débuté après Super Smash Bros Ultimate pour qu'ils ne soient considérés par Sakurai et son équipe, n'avaient pas eu la chance d'avoir un représentant dans le roster de base de Super Smash Bros Ultimate. Et les chances de voir en DLC étaient mince...... Mais désormais avec le Seaons Pass 2, cette "erreur" est corrigée. Qui aurait pu croire que ET Min Min ET Pyra seraient rajouté ?D'ailleurs, on a enfin un second personnage pour la série Xenoblade, j'aurais préféré Elma de Xenoblade X mais Pyra/Mythra c'est vraiment cool aussi, c'est étonnant que ça ne soit pas Rex (enfin non, Pyra est juste plus populaire XD). A notez que c'est "Censored Mythra", l'artwork qui avait été censuré pour son inclusion en esprits et dont la "joke" a été fait en DLC sur Xenoblade 2 où il est devenu possible de l'habiller avec le collant noir.Si je ne peux pas en dire autant de Xenoblade 2 (j'adore plus le 1), j'aime beaucoup le personnage de Pyra. Pyra est peut être le personnage, avec Min Min (2 personnages féminins) qui me fera acheter les 2 season pass, mais il reste encore 2 personnages inconnus...