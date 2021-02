Nintendor

Première visite du Parc.

Petit tour de la bouffe du restaurant du Parc.

Gros aperçu des articles présents dans la boutique du parc (et il y en a un paquet)

Seconde Visite du Parc

ATTENTION !!! : Si vous êtes un papa ou une maman Pro S ou Pro M, faites gaffe si vous y allez avec vos gosses!!! Ce parc est une machine à les faire ressortir en Pro N aguerris !!!

Ce que je retiens personnellement c'est surtoutet qui justifie à lui seul le déplacement!! Le reste est pas mal quoique pas aussi beau que le château de Bowser à mes yeux mais ce sera suffisant pour les familles. On aurait aimé que le château de Peach soit bien plus grand et aussi détaillé que celui de Bowser... Sinon le parc n'est pas grand mais on imagine bien qu'ils ne vont pas nous prendre un truc à la Disney pour une première fois il en va de soi. Surement s'ils remarquent que ça intéresse le publique avec le temps les autres sites à travers le monde seront plus grand. Je suis curieux de voir comment ils vont adapter leurs autres licences car il apparait évident pour moi que les autres sites qu'il y aura que ce soit au Japon ou dans le monde auront du Zelda / Donkey Kong / Kirby / Metroid etc.