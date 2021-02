Cette fois ça c'est passé dans la périphérie de Nintendo : Vous avez peut être raté l'information mais en octobre dernier le studio Creature connu pour co-détenir la licence Pokémon avec Nintendo et Game Freak ainsi que gérer le merchandising de la série, faisait l'acquisition du studio Ambrella... Mais qui dans la foulé, dissous le studio.Ambrella faisait parti du groupe Marigul Management au coté des studios Noise (Custom Robo), Saru Brunei (Custom Robo) ou encore Param (Doshin the Giant), c'était un second parti de Nintendo qui n'avait développé que des spin-off Pokémon, ainsi qu'être le seul avec Noise à avoir subsisté depuis la N64. Ambrella a été absorbé et dissous dans Creature qui gagne ainsi les droits d'auteurs sur le travail du studio, donc les prochains Pokémon Rumble et compagnie c'est du coté de Créature qu'il faut surveiller. D'ailleurs, Pokémon Rumble Rush le jeu mobile avait été arrêté l'an dernier en même pas 1 an d'activité.Pour rappelle, Créature a été créé sur le base d'Ape, le studio de Shigesato Itoi pour développer les 2 premiers jeux MOTHER (EarthBound Beginnings et EarthBound) et fondé par Tsunekazu Ishihara, l'actuel PDG de The Pokémon Company.