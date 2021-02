Bonsoir, nouveau top 10 enfin là c'est un f. Quand on commence un jeu, on a souvent ce sentiment de se dire si le début du jeu va être bien ou au contraire va nous emmerder, et si on va le continuer ou pas. Voici donc un top sur les meilleures introduction dans les JV, celle où je me suis dis "bordel c'est ouf" ! Bien entendu, ce top est subjectif.10)- En plus de nous affublé d'une sublime cinématique, qui dure assez longtemps et qui est un régal à suivre. On prend la manette et on combat des gladiateurs dans une arène submergé par la lave. On découvre de nouveaux personnages et surtout le désert immense qui sera notre nouveau terrain de jeu dans cet épisode. Cet intro m'a assez marqué à l'époque sur ps2.9)- Alors oui, on joue peu lors de cet intro mais faut quand même avouer que déjà découvrir ce monde enchanteur et magnifique avait de quoi nous faire saliver. Mais ça se révèle surtout incroyablement touchant et triste à la fois... C'est tellement émouvant qu'on peut limite pas s'empêcher de verser une larmichette... Comme quoi, parfois il suffit de pas grand chose pour avoir quelque chose de fort emotionellement.8 )- Oui, assez surprenant de le voir dans ce top mais faut bien avouer que son intro m'avait assez bluffé pour l'époque. Déjà, visuellement on en prenait plein les mirettes, mais voir le château de Peach se faire attaquer comme ça par Bowser c'était du jamais vu jusque là, et la musique assez triste quand Mario se retrouve seul perdu au milieu de l'espace, ça m'avait beaucoup plu !6)- Une intro qui met direct dans l'ambiance quand on se retrouve devant l'asile de Mount Massive et sa silhouette menaçante dans l'obscurité. Je me souviens avoir mis pas mal de temps à y pénétré car je flippais xD, et une fois à l'intérieur on découvre toute les horreurs qu'il ya eu dans cet endroit, et on flippait encore plus !5)- C'était la biffle dans la gueule à cette époque avec l'incroyable mission, "Équipage sans importance" sous une pluie battante et une mer déchaînée ! Elle était assez courte mais vraiment intense, surtout à la fin avec la fuite du bateau qui menace de sombrer, très très impressionnant pour l'époque !4)- On se situe dans le haut du panier là avec la mise en bouche de l'incroyable Batman Arkham Asylum ! Au début, on fait que marcher et suivre le Joker qui ne fait que parler et critiquer ce qu'il se passe autour de lui avec des répliques parfois assez tordante ! Ça permettait aussi de voir l'incroyable niveau de détail des personnages (cte claque quand on voit Killer Croc !) et quand le Joker est libre, on déambule enfin dans la bâtisse pour l'arrêter et c'était assez mémorable !3)- Même le mot gigantesque baffe n'est pas assez fort pour définir l'incroyable introduction de ce mastodonte qu'est God of War 3 ! Mise en scène de folie, graphisme et bande son qui nous retourne dans tout les sens bref c'était du grand art tout simplement !2)- La découverte de Rapture fait partie des moments les plus incroyable que j'ai découvert dans ma vie de gamer avec cette gigantesque cité plongée sous les eaux ! Avec la voix de Atlas qui nous explique sa conception et son histoire etc... Ça fait partie des grands moments du JV, ne pas savoir où on va atterrir quand on prend la capsule, et visuellement c'était tes impressionnant !1)- C'est clairement l'introduction qui m'aura le plus marqué. Découvrir ça en 2013 à été un grand moment. Et puis cette mise en scène de fou quoi ! Et surtout, voir comme ça que tout part en couilles, on se serait vu dans le film 28 Jours plus Tard. Et l'évènement tragique a la fin m'aura fait pleurer pour la première fois dans un JV.L'arrivée dans le village était terriblement marquant, on comprenait pas ce qu'il se passait, on avait à faire à des nouveaux types d'ennemis qui n'était pas des zombies, et alors le passage ou on est pris au piège avec la tronçonneuse bordel j'en ai encore des frissons !J'espère que ce top vous a plu, quand à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau top/flop et dites moi quoi jeu, vous vous auriez mis