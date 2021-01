NintendoMaster

Il y a un an, on vous relayait une rumeur sur une possible suite du jeu... Cette rumeur rebondit aujourd'hui grâce à un utilisateur du forum Reddit qui a découvert que le compte Twitter US des Lapins Crétins avait changé d'adresse, passant de @RabbidsOfficial, à @MarioRabbids. Depuis, les spéculations vont bon train. Ce changement augure-t-il d'une annonce prochaine ? Mario et les Lapins vont-ils une nouvelle fois prendre les armes sur Nintendo Switch ? Vu le succès de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, c'est tout à fait possible...