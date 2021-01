Veuillez choisir 10 mangas différentsVous avez jusqu’àVoici pour l'instant (à 15h00 le 25/01), les mangas plus appréciés, mais ça peut encore changer, évidement.Dragon BallHunter X HunterL'attaque des titansBerserkDeath NoteGunnmOne pieceNarutoAkiraMonsterJojo's Bizarre AdventureGTOCity HunterVagabondMy Hero AcademiaVinland SagaKen le SurvivantSaint SeiyaFull Metal AlchimistNausicaä de la vallée du vent-ils ont 5 points aux minimums-Important : 10 mangas (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

posted the 01/25/2021 at 02:00 PM by nicolasgourry