Finalement le Snyder cut de justice league sera un film de 4 h et sortira d'un coup. Le format mini série de 4 épisodes d'une heure est finalement abandonné à déclaré le réalisateur. Qu'en pensez-vous de cette décision ? 4h de film d'un coup c'est chaud à en caisser je préfère avoir une série pour justement avoir le temps de savourer, et faire une pause entre chaque épisode.

posted the 01/17/2021 at 10:37 PM by yanissou