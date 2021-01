Y a eu pas mal de restocks j'ai l'impression dernièrement sur les sites de ventes sur le net et dans pas mal de magasins pour cette XSS. Hier je suis passé a Micro ils en avaient en stocks et sans résa. Mais pas à Leclerc (donc pas partout encore). Vivement qu'il en soit de même pour les PS5/XSX. Du côté de chez vous, y a des stocks pour quelles consoles? Series S également?

Like

Who likes this ?

posted the 01/17/2021 at 06:04 PM by jenicris