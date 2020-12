J'ai pas un pc de compet une RTX2060 couplé à un CPU R5 2600X, mais j'arrive à bien faire tourner mes jeux quitte à faire des concessions dans les paramètres le plus important c'est que ça tourne à 60fps.Mais avec cyberpunk 2077 même en low je suis entré 35 et 40 fps et pas sur l'open world mais dans dans environnement l'intérieurPourtant durant le tuto j'étais en high à 80fps max 88fps j'étais content mais des que c'est fini boom décente en enfer.Le jeu est simplement mal optimiser, j'ai tout essayé j'arrive pas à aller au dessus de 45fps en zone intérieur, j'ai même testé en 720p c'est pour vous direSi vous avez des solutions je suis preneurMerci