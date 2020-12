Par l'intermédiaire du cabinet d'avocats Rosen, Andrew Trampe et différents plaignants non-nommés ont déposé un recours collectif contre CD Projekt RED. Les investisseurs du studio polonais s'estiment victimes de fraudes et de fautes professionnelles concernant la communication autour de Cyberpunk 2077. Les actionnaires qui souhaitent rejoindre le recours collectif pour demander des dommages-intérêts ont la possibilité de s'inscrire à tout moment Le cofondateur Marcin Iwinski avait d'ailleurs tenté d'apaiser les tensions avec les investisseurs en justifiant le fait d'avoir dissimulé le véritable état du jeu sur PS4 et Xbox One : "La raison est que nous étions encore en train de mettre à jour le jeu sur ces consoles jusqu'à la toute dernière minute. Malheureusement, cela a eu pour conséquence de le donner aux journalistes un jour seulement avant la sortie, ce qui était clairement trop tard et les médias n'ont pas eu la possibilité de l'examiner correctement. Ce n'était pas notre intention ; nous ne faisions que travailler sur le jeu jusqu'au tout dernier moment."A noter que Rosen n'est qu'un des quatre cabinets d'avocats ayant l'intention d'intenter une action similaire contre CD Projekt RED visant à obtenir des dommages et intérêts pour déclarations fausses et trompeuses.