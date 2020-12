Evangelion 3.0+1.0 (un titre que n'aurait pas renié Tetsuya Nomura) se devoile dans un nouveau trailer.Le film sortira le 23 Janvier 2021 dans les salles japs et conclura la quadrilogie de ce reboot démarré en 2007.

posted the 12/25/2020 at 12:22 PM by guiguif