[pos][/pos]Je vais faire un article simple un contexte actuel plus une question ici.Voici l'idée, à l'heure ou leset autresans causer desfleurissent et prônent la dématérialisation des contenus, que le Covid 19 se répands sans vergogne malgré les confinements comment voyez vous l'avenir des salles obscures ?Quel place pour le cinéma dans le futur ?Ndla : J'ajoute aussi l'augmentation des prix ces dernières années qui ont pu être un frein pour bon nombres d'entre nous.

posted the 12/21/2020 at 05:39 PM by opthomas