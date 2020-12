Voila, la voila la grosse claque qu'on attendait sur XSX, l'extension de Gears5 est une juste une gifle technique. 4k / 60fps solideBref The Coalition on fait quelques choses de dingue, car faut savoir que l'extension à été devs avec les outils de la XSX justement (merci @negan), en tout cas, belle démonstration technique que Microsoft ne met pas en avant.... GG MS

posted the 12/16/2020 at 03:30 PM by shincloud