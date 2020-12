Non mais sans déconner, j'en peux plus de ce gars... Au début je l'apprécier bien franchement, mais là j'ai l'impression que c'est devenu un mec aigri qui vomit sa haine sur tout les jeux auxquels il joue. Le mec est resté bloqué sur Red Dead 2 et MGSV...J'ai vu sa vidéo sur Cyberpunk 2077, plutôt que d'attendre un patch non il démonte le jeu sans aucune autre forme de procès, tout les jeux auquel il touche quasiment il les défonce, arrête de jouer au JV mec dans ce cas là... Le mec, ta l'impression il démonte tout pour faire du buzz, franchement au début je l'aimais bien mais maintenant il me sort par les yeux, avec son côté c'est moi qui ai raison, toi ta tort...Bref, désolé pour ce mini coup de gueule mais je voulais savoir si yavais vraiment que moi qui le supporter plus ? X)