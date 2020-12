Légende :

DLSS Quality

DLSS Balanced

DLSS Performance

DLSS Ultra Performance

Rast = No RT

Cyberpunk 2077 est testé sur plusieurs cartes graphiques Nvidia et AMD avec un Intel Core i9-9900K.Ici, on constate que les RTX 3090 et RTX 3080 permet d'atteindre ou dépasser le 60 FPS, en moyenne.La RX 6800 XT atteint en moyenne 52 FPS.Quant à la RTX 3060 Ti, elle atteint en moyenne 38 FPS.Malheureusement pas de test avec la RTX 3070.Ici, aucune carte n'atteint les 60 FPS, même les plus puissantes côté Nvidia.Avec le RT (RTM = Ray Tracing Medium et RTU = Ray Tracing Ultra) sans DLSS.Les performances sont très mauvaises puisque aucune carte ne dépasse les 30 FPS.En 2160p / RT Ultra / DLSS-Q, la RTX 3080 affiche 33 FPS en moyenne...Ca confirme donc les problèmes de performances sur PC.Retrouvez ici , d'autres tests en 1080p et 1440p.MAJ : Selon GamersNexus, les performances seront meilleures sur PC au lancement, au niveau du framerate.