Neil Druckmann devient co-président de Naughty Dog, après avoir été vice-président pendant près de trois ans.Alison Mori et Christian Gyrling deviennent vice-présidents de Naughty Dog. Avant de devenir vice-présidente, Alison était directrice des opérations et Christian était co-directeur de la programmation.

posted the 12/04/2020 at 11:09 PM by jenicris