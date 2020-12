1er Décembre :

1er Décembre :

1er Décembre :

1er Décembre :

1er Décembre :

2 Décembre :

3 Décembre :

3 Décembre :

3 Décembre :

3 Décembre :

4 Décembre :

4 Décembre :

8 Décembre :

8 Décembre :

10 Décembre :

10 Décembre :

11 Décembre :

16 Décembre :

Liste non exhaustive des grosses sorties de Décembre(PS4, One, Switch, PC)(PS4, One, Switch, PC)(Standalone)(PS4, One, PC)(PS4, PS5, PC)(Switch, PC)(PS4, One, Switch, New-gen, PC)(PS4, One, Switch, New-gen, PC)(PC)(Switch)(Switch)(Switch)(One, SX, PC)(PS4, One, Switch, New-gen)(PS4, One, New-gen, PC)(VR)(VR)(PS4, One, PC)