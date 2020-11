il faudra attendre jeudi

Le top comgnet pour la semaine est arrivé (mais pour avoir les chiffres exacts,).Demon’s Souls 12pt (10 000 ~ 15 000)Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 10pt (10 000)Call of Duty : Black Ops Cold War 6pt (6 000)Assassin's Creed Valhalla 5pt (5 000)Le jeu qui pourrait etre la meilleur vente de la semaineCall of Duty : Black Ops Cold War sur PS4 135pt (possible 100 000)Il faut regarder la deuxième colonne.Il n'y a pas encore les références sur le coté "PS5", mais quand tu cliques sur le titre, tu as la boites du jeu qui apparait.