Jusque-là exclusivité Ubisoft réservée au marché chinois, The Lapins Crétins : Adventure Party, a été repéré par des joueurs sur un site marchand autrichien . Pas d'autres infos, si ce n'est que le jeu serait prévu cette année. Bien que cela reste encore au stade de, au vu du style de jeu (un party-game) et de la licence, ce ne serait pas étonnant que le jeu débarque pour les fêtes sur Nintendo Switch.

posted the 11/08/2020 at 09:50 PM by nicolasgourry