Le "Honobichi MOTHER Project" est un projet commercial autour de la série MOTHER (EarthBound en occident) directement par le créateur de la série, Shigesato Itoi. En début d'année on a eu un fan-book avec plusieurs illustrations réalisées par des fans. L'an dernier ou je ne sais plus quand exactement on a même eu droit à un vinyle produit par Sony Music.Je sais que ça n'intéressera pas la masse, mais j'informe tout de même qu'une boutique éphémère MOTHER ouvrira entre le 19 novembre et le 6 décembre à Osaka (Umeda Loft) et entre le 14 décembre et 27 décembre à Tokyo (Shibuya Parco).Pour les chanceux qui sont ou seront sur place, sachez que vous pourrez entre autre acheter des Badges Franklin et autres peluches Mr. Saturn (dont une version géante) et Master Bench. Des goodies fort appréciables d'une licence Nintendo dont ces derniers ne font visiblement rien pour soutenir l'effort puisque c'est géré par l'entreprise d'Itoi elle-même... Nan mais la licence est dans Super Smash Bros, c'est déjà ça. C'est pas Chibi-Robo ou Golden Sun qui pourrait en faire autantEt si je m'abuse en fin d'année un script book comprenant tous les textes (japonais) de MOTHER 1, MOTHER 2 et MOTHER 3 devrait également sortir.